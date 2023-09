Paris (www.aktiencheck.de) - Silber konnte sich in den vergangenen Wochen im Einzugsbereich des langfristigen Aufwärtstrends nochmals stabilisieren und oberhalb der 22,10 USD wieder leicht erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen seien jedoch an den Vortagen schnell wieder zurückgerutscht.Weitere Abgaben seien bei Silber kurzfristig möglich. Spielraum sei bis in den Bereich der 22,10 USD gegeben. Sollte Silber unter dieses wichtige Kursniveau rutschen, würden deutliche Abgaben drohen, welche über 21,30 USD auch wieder bis 19,90 USD führen könnten. Oberhalb des Aufwärtstrends sei zunächst aber auch ein weiterer Anstieg bis 24,53 USD nicht auszuschließen. (26.09.2023/ac/a/m)