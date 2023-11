Paris (www.aktiencheck.de) - Silber konnte sich in den Vorwochen zunächst in einer Seitwärtsbewegung stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem knappen Rückfall unter die 22,10 USD sei der Anstieg bis zum mittelfristigen Abwärtstrend gelungen. Dieser sei an den Vortagen nach einer Konsolidierung nach oben klar durchbrochen worden.Weitere Kursgewinne seien nach dem erfolgten Ausbruch direkt möglich. Zunächst sei Platz bis 25,26 USD gegeben. Werde dieses Niveau überwunden, könnte sich mittelfristig auch Spielraum bis in den Bereich der 26,90 USD bieten. Einen Rückfall unter 23,50 USD gelte es zu vermeiden. In diesem Fall könnte sich der Ausbruch als Bullenfalle darstellen, was Abgaben in Richtung der 22,10 USD nach sich ziehen könnte. (28.11.2023/ac/a/m)