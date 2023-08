Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Silberbullen hatten es nicht leicht in den vergangenen Tagen und Wochen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Hätten sich die COT-Daten, also die Daten vom Terminmarkt, schon in der vorangegangenen Woche zugunsten der Bullen verschoben, hätten sie am vergangenen Freitag noch einmal eine deutliche Besserung gezeigt. Die großen Spekulanten, hinter denen sich vor allem Hedge Fonds verbergen würden, hätten bei Silber nämlich das Handtuch geworfen. Sie seien per Dienstag vergangener Woche nur noch mit 7.861 Kontrakten netto long auf den Silberpreis gewesen. Die Commercials ihrerseits hätten die Netto-Shortposition weiter zurückgefahren und seien mit 23.264 Kontrakten netto short auf den Silberpreis gewesen. Beides seien deutliche Verbesserungen, da die COT-Daten antizyklisch zu lesen seien. Demnach würden die Chancen steigen, dass Silber in der Nähe eines großen Bodens sei.Technisch gebe es durchaus die Chance, dass Silber einen Doppelboden im Bereich von 22,20 Dollar ausgebildet habe. Das Ganze sei aus heutiger Sicht aber noch sehr wackelig. Es wäre zu riskant, auf einen solchen potenziellen Boden mit einem hochhebligen Produkt zu spekulieren. Sollte sich dieser Boden manifestieren, dann dürfte Silber in den kommenden Tagen eine impulsive Bewegung nach oben starten, die den Bereich rund um 24 Dollar erreichen sollte. Aktuell sollten Anleger noch etwas am Seitenrand verharren, aber durchaus bereit sein, wieder einzusteigen, sollte Silber wieder in den Vorwärtsgang schalten. Bei der nächsten Aufwärtsbewegung sollte der Bereich rund um 24,50 Dollar überwunden werden. (21.08.2023/ac/a/m)