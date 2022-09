Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) erholte sich in den vergangenen Wochen ausgehend von einem Tief bei 17,55 USD und brach aus dem mittelfristigen Abwärtstrend aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Ausbruch habe sich jedoch als Fehlsignal dargestellt und sei bereits nach einem Zwischenhoch bei 20,01 USD wieder verkauft worden.



Der Rückfall in den alten Abwärtstrendkanal berge die Gefahr, bald neue Tiefs zu erreichen. Abgaben bis in den Bereich der 17,55 USD, darunter auch bis 16,48 USD, könnten folgen. Sollte sich Silber oberhalb der 17,55 USD stabilisieren, biete sich die Chance einer Bodenbildung. Erst oberhalb der 20,00 USD sei jedoch die Chance neuer Kaufsignale gegeben. (27.09.2022/ac/a/m)

