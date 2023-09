Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Was sie damit meinen würden, lasse sich exemplarisch anhand des Quartalscharts des Silberpreises aufzeigen. Im bisherigen Verlauf des 3. Quartals sei das Edelmetall innerhalb der Handelsspanne der vorangegangenen 3-Monats-Periode verblieben. In der Konsequenz entstehe bisher ein sog. Innenstab, womit der Silberpreis dem seit Anfang 2021 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 23,44 USD) Tribut zolle. Aus Sicht der Bullen wäre es bis zum Quartalsultimo wichtig, noch ein wenig zuzulegen, um den beschriebenen Korrekturtrend zu den Akten zu legen. Gelinge dieser Befreiungsschlag, könnte die Kursentwicklung der letzten gut zweieinhalb Jahre letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Bei einem Sprung über die horizontalen Hürden aus diversen Hoch- und Tiefpunkten der letzten 13 Jahre bei rund 26 USD würde dieses konstruktive Chartmuster eine zusätzliche Bestätigung erfahren. Dann wäre auch das diskutierte "inside quarter" nach oben aufgelöst. Auf der Unterseite gelte es dagegen, die Marke von 21 USD nicht mehr zu unterschreiten. (21.09.2023/ac/a/m)

