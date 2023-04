Paris (www.aktiencheck.de) - Silber konnte sich in den Vorwochen stabil nach oben bewegen und ausgehend vom mittelfristigen Aufwärtstrend nach oben durchstarten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei zuletzt auch der Ausbruch aus dem längerfristigen Abwärtstrend gelungen.Es biete sich bei Silber die Chance, die Rally nach dem Erreichen eines neuen Hochs über 24,53 USD auszudehnen. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich 26,21 bis 26,90 USD gegeben. Davon ausgehend könne ein Pullback erwartet werden, welcher auch nochmals zum gebrochenen Abwärtstrend führen dürfte. Sollte Silber jedoch direkt unter 23,99 USD falle, drohe ein Rutsch bis in den Bereich 22,77 USD. (11.04.2023/ac/a/m)