Paris (www.aktiencheck.de) - Silber konnte sich nach Ausbildung eines Doppeltops auf der Unterstützung bei 22,77 USD fangen und in den vergangenen Wochen klar erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten dabei einen Pullback an die Ausbruchsmarke des Doppeltops bei 24,53 USD ausgebildet.Der Pullback könnte das Doppeltop zunächst klar bestätigen. Setze Silber den an den Vortagen bereits gestarteten Ausbruch aus der kleinen bärischen Flagge fort, könnten bald wieder Abgaben bis 22,77 USD anstehen. Darunter wäre ein weiteres Verkaufssignal zu erwarten. Erst oberhalb der 24,53 USD werde es bullischer, was den Weg bis 26,21 USD öffnen dürfte. (20.06.2023/ac/a/m)