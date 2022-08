Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) rutschte in den vergangenen Wochen bis auf ein Tief bei 18,12 USD zurück, um sich davon ausgehend aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal zu schieben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem ersten Scheitern an der Hürde bei 20,45 USD sei der Pullback an den Vortagen beendet worden.



Weitere Kursgewinne seien nach dem Überwinden der 20,45 USD bei Silber relativ direkt möglich. Spielraum biete sich dabei bis 22,51 USD, bevor davon ausgehend ein Rücklauf drohe. Abgaben unter 19,56 USD könnten alternativ einen weiteren Test des gebrochenen Abwärtstrends sowie des Tiefs bei 18,12 USD nach sich ziehen. (09.08.2022/ac/a/m)



