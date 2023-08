Paris (www.aktiencheck.de) - Keine gute Entwicklung - zumindest nicht für die Anleger, die auf einen steigenden Silberkurs gesetzt haben, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Kaufinteresse der Spekulanten nehme abEinen Hoffnungsschimmer hätten hingegen die großen Spekulanten geliefert, die zuletzt ihre Netto-Long-Positionen deutlich auf nur noch 13.324 Kontrakte reduziert hätten. In der Vergangenheit sei ein Positionsabbau meist mit einem positiven Signal für den Silberpreis einhergegangen. Ebenfalls ein Zeichen für die schlechte Marktstimmung: Viele Marktteilnehmer schienen aktuell auszublenden, dass Silber rund zur Hälfte von der Industrie nachgefragt werde und auf ein massives Nachfragedefizit zusteuere. Nicht nur antizyklisch agierende Anleger könnten sich Silber daher ein wenig genauer anschauen. (18.08.2023/ac/a/m)