Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Rückeroberung der Schlüsselmarke von 21 USD hat aufgrund der damit einhergehenden Bodenbildung die charttechnische Ausgangslage des Silberpreises Ende 2022 deutlich verbessert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für die Analysten sei das Edelmetall sogar ein Kandidat für eine positive Überraschung in den kommenden 12 Monaten. Das gelte besonders, wenn der Spurt über den Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 24,78 USD) gelingen sollte. Charttechnisch würde die Kursentwicklung der letzten beiden Jahre dann eine trendbestätigende Flagge bilden, welche im Erfolgsfall ein langfristiges Kursziel von rund 35,50 USD bereithalte. Interessanterweise harmoniere dieses Langfristziel bestens mit diversen Hochpunkten aus dem Jahr 2012. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Anschlusspotenzials würden die Hochs von 2020 und 2021 bei 30 USD ein wichtiges Etappenziel definieren. Auf den diskutierten Flaggenausbruch würden derzeit verschiedene Indikatoren hoffen lassen. Hervorheben möchten die Analysten das Einstiegssignal seitens der Relativen Stärke nach Levy. Bei der RSL sei es zuvor bereits zu einem wichtigen Abwärtstrendbruch gekommen, was in der Vergangenheit oftmals als ein zuverlässiger Vorbote eines Trendbruchs im eigentlichen Chartverlauf gedient habe. (05.01.2023/ac/a/m)

