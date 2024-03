Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Schwankungsarmut des Silberpreises während der letzten Jahre und das daraus resultierende aufgestaute Bewegungspotenzial hatten wir zuletzt bereits mehrfach diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Kontext liefere der langfristige Monatschart des Edelmetalls möglicherweise einige wichtige zusätzliche Erkenntnisgewinne. Doch der Reihe nach: Zunächst scheine der Silberpreis die Wolken-Unterstützung auf Ichimoku-Basis als Sprungbrett nutzen zu wollen. Auch wenn wir erst Mitte des Monats hätten, so liege auf dieser Basis - Stand heute - ein sog. "morning star" vor. Als weiteres konstruktives Chartmuster bilde die Kursentwicklung der letzten Jahre eine Korrekturflagge. Zusätzlich würden diverse Indikatoren (z. B. RSL, MACD) die gute Ausgangslage unterstreichen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Anstieg über die Hochs bei rund 26 USD als wichtigen Katalysator definieren. Gelinge dieser Befreiungsschlag, wäre im ersten Schritt der Weg bis zu den Mehrjahreshochs von 2020/21 bei 30 USD frei. Die o. g. Flaggenformation halte langfristig sogar ein Kursziel von rund 36 USD bereit. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte der Silberpreis in Zukunft nicht mehr unter die Marke von 22 USD zurückfallen. (15.03.2024/ac/a/m)



