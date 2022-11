Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dieses Mal analysieren wir die Perspektiven des Edelmetalls auf Monatsbasis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Relevanz der Schlüsselwiderstandszone aus einem Fibonacci-Level (20,83 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 20,88 USD), verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten sowie dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 21,72 USD) spiegele sich auch in dieser Zeitebene wider. Schließlich habe sich zum einen die langfristige Glättung der letzten 200 Monate (akt. bei 19,73 USD) letztlich als stabilisierender Faktor herauskristallisiert. Zum anderen arbeite der Silberpreis daran, die "Wolke" im Ichimoku-Chart nachhaltig zurückzuerobern. Jenseits der o. g. Hürden, könnten Anleger einen Haken hinter diese konstruktive Weichenstellung machen. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde zudem eine untere Umkehr abschließen, aus der sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 3,50 USD ergebe. Letzteres reiche aus, um perspektivisch Kurs auf den seit Februar 2021 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 25,20 USD) zu nehmen. Als strategische Absicherung biete sich in Zukunft die o. g. 200-Monats-Linie an.

(10.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >