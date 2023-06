Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis hat zuletzt einen deutlichen Korrekturimpuls durchlaufen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit den Glättungslinien der letzten 200 bzw. 50 Wochen (akt. bei 22,16/21,99 USD) stehe dem Edelmetall inzwischen aber ein massiver Rückzugsbereich zur Verfügung. Knapp darunter - bei rund 21 USD - befinde sich mit der Nackenzone der langjährigen Bodenbildung zudem eine weitere wichtige Unterstützung. Eine alte Tradingweisheit laute: "kaufe die Unterstützungen - verkaufe die Widerstände". Sei der Silberpreis damit derzeit ein spannender Tradingkandidat? Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt denken ja, vor allem, weil es aus charttechnischer Sicht klare Stopp-Loss-Marken gibt. Noch ein anderes Argument könnte aktuell wichtig werden, und das sei ein zyklisches. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends könne der Silberpreis von Ende Juni bis Anfang August im Durchschnitt um knapp 5% zulegen. In den kommenden Wochen greife dem Silberpreis also ein deutlicher saisonaler Rückenwind unter die Arme. Für einen echten Befreiungsschlag sei auf der Oberseite aber unverändert ein Spurt über den Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 23,64 EUR) vonnöten. (27.06.2023/ac/a/m)