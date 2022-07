Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung des Silberpreises sei nach wie vor enttäuschend, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Diese Angaben mache jedenfalls Andy Schectman, CEO von Miles Franklin, im Interview mit Wall Street Silver. Miles Franklin sei eine amerikanische Gesellschaft, die mit Edelmetallen handele. Demnach solle diese riesige Order tatsächlich stattgefunden haben. Auch die hohen Aufpreise für American Eagle Münzen sollten demnach die Texanerin nicht von ihrem Kauf abgehalten haben. Für Schectman solle es die größte Order seines Lebens gewesen sein. Er habe noch nie eine so große Order gesehen und habe selbst Edelmetalle von anderen Händlern kaufen müssen, um diese Order bedienen zu können. Er selbst sei skeptisch gewesen bis die Überweisung bei ihm eingegangen sei. Er habe sich auch rückversichert, ob er über diese Transaktion reden dürfe und habe grünes Licht bekommen. Der Texanerin sei es sogar Recht, dass die Anleger wüssten, dass das große Geld nun in den Edelmetallsektor ströme.Eines vorweg: Wir würden nicht verifizieren können, ob diese Geschichte so stimme. Für eine Milliardärin wären 50 Mio. USD sicherlich eine vertretbare Summe und das Chance/Risiko-Verhältnis sei bei den aktuellen Kursen natürlich attraktiv. Die Aufschläge würden bei einer solchen Summe sicherlich geringer sein, als die Aufschläge, die ein "normaler" Privatanleger aktuell bezahlen müsse. Wenn die Geschichte sich so zugetragen habe, dann wäre dies sicherlich ein positives Zeichen für den Edelmetallsektor. Aber wie gesagt: Einen klassischen Beweis werde es dafür nicht geben. (27.07.2022/ac/a/m)