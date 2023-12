Paris (www.aktiencheck.de) - Silber bewegte sich an den Vortagen zunächst weiter stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten sich aus dem mittelfristigen Abwärtstrend bewegen und auch die 25,26 USD durchbrechen können. Am Montag sei es jedoch im Zuge der Ausbildung eines bärischen Reversals zu einem klaren Rücksetzer gekommen.Weitere Abgaben seien bei Silber in Richtung der 23,77 USD möglich. Dies könnte einen Pullback auf den gebrochenen Abwärtstrend darstellen, sodass davon ausgehend die Rally in Richtung 26,90 USD ausgedehnt werden könne. Sollte Silber jedoch auch unter 23,77 USD fallen und damit deutlicher in den Abwärtstrend rutschen, seien Abgaben bis 22,10-21,50 USD erneut möglich. (05.12.2023/ac/a/m)