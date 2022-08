Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Bruch der oberen Begrenzung einer kleinen Dreiecksformation spurtete der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) in den vergangenen Tagen regelrecht nach oben und erreichte gestern mit der Marke von 20,45 USD ein wichtiges Erholungsziel in Form des Maitiefs, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch blockiere der EMA50 den Weg. Eine Konsolidierung sollte nun nicht überraschen, zumal das Edelmetall kurzfristig klar überhitzt sei. Der Bereich um 20 USD bzw. das Zwischentief bei 19,85 USD würden als Supports dienen. Von dort aus könnten die Bullen einen weiteren Angriff auf die Marke von 20,45 USD starten. Gelinge überraschend der direkte Ausbruch, liege bei 20,84 USD eine weitere Hürde. Darüber könnte sich die Erholung in Richtung 21,43 USD ausdehnen. (02.08.2022/ac/a/m)



