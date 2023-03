Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis könne heute deutlich zulegen und das Chartbild bessere sich, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Nun gibt es Leute, die versuchen, Investoren für Silber zu werben, und sie sagen: Wir werfen die Investitionsnachfrage mit der Fabrikationsnachfrage zusammen und dann können wir sagen, dass es ein Defizit gibt... das ist einfach falsch." Christian sagte auch, dass Investoren auf die Definitionen achten müssen. "Silber ist weder ein strategisches Metall noch ein kritisches Metall", habe Christian gesagt. Es gebe einige Silberproduzenten, die die Bedeutung von Silber für Investoren erhöhen möchten. So komme der Ausdruck zustande. Die Definition eines strategischen Metalls sei ein Metall, das gefährdet sei und für die Industrie oder das Militär sehr wichtig sei. Aber Silber sei nicht so rar. "Silber passt nicht in diese Kategorie."Auch wenn Jeffrey Christian mit seiner Behauptung Recht habe, bedeute dies nicht, dass Silber kein Aufwärtspotenzial habe. Für den Preis weitaus entscheidender sei die Investmentnachfrage. Schließlich seien die Preisspitzen bei Silber stets auf eine erhöhte Investitionsnachfrage zurückzuführen gewesen. "Der Aktionär" sei bullish für den Silberpreis und glaube, dass das Edelmetall das Potenzial habe, in den kommenden zwölf Monaten über die 30-USD-Marke zu steigen. (30.03.2023/ac/a/m)