Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während der Goldpreis im abgelaufenen Jahr um über 200 USD zulegen konnte, lautet das Investmentmotto beim "kleinen Bruder" Silber eher "außer Spesen nichts gewesen", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe der Silberpreis das Jahr ziemlich genau dort beendet (23,76 USD), wo er es auch begonnen habe (23,93 USD). In der Konsequenz stehe für 2023 ein klassischer "doji" zu Buche. Doch nicht nur das, denn gleichzeitig sei die letztjährige Handelsspanne innerhalb des Pendants des Vorjahres verblieben. Letzteres habe ein "inside year" zur Folge. In den letzten drei Jahren hätten die Schlusskurse darüber hinaus jeweils in einem engen Kursband zwischen 23 und 24 USD gelegen. An den beschriebenen Phänomenen könnten Anleger eine "aufgestaute Bewegungsdynamik" beim Silberpreis festmachen. Als Signalgeber, dass sich diese gen Norden entlade, würden die Analysten einen Anstieg über das letztjährige Jahreshoch bei 26,13 USD definieren. Schließlich sei das das Level, ab dem das angeführte "inside year" nach oben aufgelöst werde. Als strategische Absicherung sei dagegen die Nackenzone der Bodenbildung der letzten Dekade bei 21 USD prädestiniert. Die markanten Lunten der letzten beiden Jahre würden von erfolgreichen Belastungsproben dieser Kernunterstützung zeugen. (19.01.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >