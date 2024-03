Nach dem Anstieg des Silberpreises am Freitag mache der Chart zumindest Hoffnung, dass der Preis kurzfristig zulegen könne. Widersprüchlich sei allerdings die Entwicklung in der vergangenen Woche am Terminmarkt - dort sei es zu einem Verkaufsdruck gekommen. Laut dem aktuellen Commitments of Traders-Report habe sich die Stimmung unter den großen Terminspekulanten deutlich eingetrübt. Sie hätten ihre Netto-Long-Position um satte 35% von 22.377 auf 14.499 Kontrakte reduziert. Kleinspekulanten seien indessen optimistischer geworden, sie hätten ihre Netto-Long-Positionen um 15% aufgestockt. Auffällig sei hingegen, dass Commercials ihre Absicherungen um fast 15% abgebaut haben. Dies spreche tendenziell dafür, dass sie steigende Notierungen erwarten würden.



Silber: Technische Lage



Mitte Februar habe es kurzzeitig so ausgesehen, als ob der Silberpreis nach unten abrutschen würde. Doch es sei den Bullen gelungen, die markante Horizontale bei 21,923 USD zu verteidigen, die zuvor schon im November und Januar gehalten habe. Ausgehend von der Unterstützung sei es Mitte Februar zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis an die Marke von 23,485 USD gekommen, ehe eine Konsolidierung eingesetzt habe. Der Rücklauf habe am letzten Fibonacci-Level (78,6%) bei 22,261 USD geendet. Damit habe der Silberpreis ein höheres Tief ausbilden können. Was jetzt noch für eine Trendumkehr fehle, sei ein höheres Hoch. Dafür müsste der Silberpreis über das letzte lokale Hoch bei 23,485 USD ansteigen.

Am Freitag sei der Silberpreis dynamisch nach oben gesprungen und habe den horizontalen Widerstand bei 23,25 USD erreicht. Der Preis notiere nun wieder über der EMA200, wodurch sich das Chartbild aufgehellt habe. Gelinge der Durchbruch durch die Barriere, wäre der Weg in Richtung des wegweisenden Hochs bei 23,485 USD frei. Ein nachhaltiger Ausbruch über den markanten Widerstand bei 23,485 USD wäre bullisch und könnte höhere Notierungen über 24,00 USD zur Folge haben. Die nächsten potenziellen Anlaufpunkte lägen dann bei 24,080 sowie 24,580 USD. (04.03.2024/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zum Gold kommt der Silberpreis seit Monaten nicht in die Gänge, so die Experten von XTB.Während der Goldpreis sich allmählich seinem vor drei Monaten erreichten Rekordhoch annähere, notiere Silber deutlich unter seinem Dezember-Hoch von 25,88 US-Dollar. Das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis von Gold- und Silberpreis, spiegele die momentane Unterbewertung von Silber wider. Aktuell notiere das Ratio bei 90,17, wobei der Durchschnittswert der letzten 50 Jahre bei 61,6 liege. Damit sei Silber im Vergleich zu Gold eher günstig bewertet, was aber keine Garantie dafür sei, dass der Silberpreis sofort eine Aufholjagd starte. In diesem Preisvergleich spreche die potenzielle Performance im mittelfristigen Zeitfenster jedoch für Silber. In den vergangenen vier Jahren sei es immer wieder zu einer Trendwende zwischen den Edelmetallen gekommen, wenn das Ratio die Marke von 90 überschritten habe.