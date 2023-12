Paris (www.aktiencheck.de) - Silber sprang in der Nacht zum Montag im frühen asiatischen Handel auf ein Hoch von über 26 Dollar je Feinunze und war damit so teuer wie seit März vergangenen Jahres nicht mehr, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Freude habe aber nur kurz gewährt: Im europäischen Handel habe bereits eine deutliche Abwärtsbewegung eingesetzt. Zur Wochenmitte hätten Händler teils weniger als 24 Dollar gezahlt. Silber verdau offensichtlich das rasante Anstiegstempo: Seit Anfang Oktober habe der kleine Bruder des Goldes in der Spitze um 25 Prozent zugelegt. Der Grund, der das Edelmetall so schnell teurer habe werden lassen, habe indes weiter Bestand: Die Märkte würden davon ausgehen, dass nach den rasanten Zinserhöhungen der vergangenen Monate endlich der lang ersehnte Gipfel erreicht sei. Trotz der anhaltenden Warnungen der Notenbanker würden immer mehr Anleger teils deutliche Zinssenkungen im kommenden Jahr erwarten, die Silber in die Karten spielen würden. Die Terminmärkte würden die ersten Zinssenkungen bereits für den kommenden März signalisieren.Gerade im Vergleich zu Gold berge das weißglänzende Metall hohe Aufholchancen. Habe das Verhältnis von Gold- zu Silberpreis in den vergangenen vier Jahrzehnten im Schnitt bei circa 65 gelegen, seien zurzeit 84 Unzen Silber nötig, um 31,1 Gramm Gold zu kaufen. Silber müsste somit rund 31 Dollar kosten, um dem langjährigen Durchschnitt zu entsprechen. Zumindest in der Vergangenheit sei die Relation immer zu ihrem Mittelwert zurückgekehrt. Seit Januar 2000 habe das Gold-Silber-Ratio viermal über 80 gelegen. In all diesen Fällen sei ein Angleichungsprozess gefolgt. Gute Chancen also für einen glänzenden Jahresausklang. (08.12.2023/ac/a/m)