Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Monaten klar erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien über die Hürde bei 20,84 USD ausgebrochen und würden nach einem Pullback weiter durchstarten. Zuletzt habe Silber die Hürde bei 24,00 USD erreicht, um davon ausgehend zurückzufallen.



Nach dem Test der 24,00 USD bestehe die Gefahr eines stärkeren Rücklaufs. Allerdings sei der Aufwärtstrend der Vorwochen noch intakt. Ausgehend von den erreichten 22,51 USD wäre die Chance gegeben, die Rally in Richtung des bei 24,85 USD liegenden Abwärtstrends auszudehnen. Rutsche Silber jedoch unter die 22,51 USD, seien Abgaben in Richtung 20,84-21,00 USD möglich. (20.12.2022/ac/a/m)

