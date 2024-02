Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber befindet sich seit Anfang Dezember 2023 in einer weiteren Abwärtsbewegung, die den steilen Anstieg vom Oktober und November fast komplett korrigierte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anfang Januar dieses Jahres sei der Wert auch unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie eingebrochen und habe den wichtigen Support bei 21,65 USD touchiert. Dort sei den Bullen eine leichte Erholung gelungen, die bislang allerdings an der Hürde bei 23,29 USD gescheitert sei. Aktuell setze der Silberpreis wieder an eine gebrochene Abwärtstrendlinie zurück.



Um die Erholungstendenz der letzten Tage fortzusetzen, sollte Silber jetzt über der 22,00-USD-Marke verbleiben. Damit könnte der Widerstand bei 23,00 USD und darüber die zentrale kurzfristige Barriere bei 23,29 USD angelaufen werden. Ein bullisches Signal gäbe dennoch erst über dieser Marke. Die Folge wäre ein Anstieg bis 24,53 USD. Abgaben unter 22,00 USD würden dagegen für die nächste Verkaufswelle bis 21,65 USD sorgen. Darunter stünde bereits ein Einbruch bis an das Oktobertief bei 20,69 USD an. (06.02.2024/ac/a/m)



