Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen nicht innerhalb der Erholung halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien an der Hürde bei 20,84 USD erneut zurückgerutscht, um zuletzt die Unterstützung bei 18,12 USD und den flachen Aufwärtstrend zu testen.



Weitere Kursgewinne seien ausgehend vom Aufwärtstrend möglich. Dabei biete sich zunächst Spielraum bis 20,00 USD, darüber in Richtung der 20,84-21,50 USD. Solange die 18,12 USD gehalten werden könnten, sei die Chance einer Bodenbildung in diesem Bereich intakt. Sollte Silber jedoch unter 18,12 USD rutschen und auch den flachen Aufwärtstrend der Vorwochen verlassen, könnten Abgaben auch unter 17,55 USD folgen. (25.10.2022/ac/a/m)

