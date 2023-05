Paris (www.aktiencheck.de) - Silber bildete in den vergangenen Wochen unterhalb der 26,21 USD ein Doppeltop aus, welches mit dem Rutsch unter 24,53 USD dynamisch aufgelöst wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen seien daraufhin bis zur Unterstützung bei 22,77 USD gefallen.Nach einer moderaten Gegenbewegung an den Vortagen bestehe die Gefahr, dass die bei 22,77 USD liegende Unterstützung erneut unter Druck gerate. Abgaben bis in den Bereich 22,00 USD und später bis zum Aufwärtstrend bei 21,00 USD könnten folgen, wenn Silber unter 22,77 USD rutsche. Oberhalb der 22,77 USD biete sich zunächst die Chance einer Erholung, das Potenzial sei jedoch in Richtung 24,53 USD begrenzt. (30.05.2023/ac/a/m)