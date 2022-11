Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Monaten in der Summe seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei zuletzt wieder oberhalb der Unterstützung bei 18,12 USD eine Erholung gelungen. Zuletzt habe sich der Kursverlauf in einer engen Konsolidierung gehalten.



Aus der engen Konsolidierung heraus seien bei Silber weitere Kursgewinne möglich. Die kleine bullische Flagge der Vortage könnte in Richtung der 20,00 USD schieben. Darüber biete sich dann die Chance, auch in Richtung 21,50 USD durchzustarten. Bärisch werde es erst wieder unterhalb der 18,12 USD. Falle Silber darunter, dürften auch neue Tiefs unterhalb der 17,55 USD erreichbar werden. (01.11.2022/ac/a/m)



