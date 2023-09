Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im Juni und zuletzt Mitte August wurde die Unterstützungszone um 1.892 USD attackiert, von den Bullen jedoch in beiden Fällen verteidigt und für eine Erholung beim Goldpreis genutzt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aktuell versuche man, den Anstieg der letzten Tage fortzusetzen und die Hürde bei 1.940 USD zu überwinden. Bislang seien die Bullen allerdings an der übergeordneten Abwärtstrendlinie gescheitert, die in den letzten Wochen die Oberseite der leicht dreiecksförmig zulaufenden Konsolidierung bilde.



Innerhalb der breiten Seitwärtsbewegung biete sich aktuell die Chance, eine erneute Erholung einzuleiten. Spielraum sei bis in den Bereich der 24,53 USD gegeben. Um den Weg nach oben nachhaltig zu öffnen, sollte die Widerstandszone bis 25,26 USD überwunden werden. Rutsche Silber jedoch unter 22,10 USD, drohe ein schneller Rücklauf bis zunächst 21,30 USD. (19.09.2023/ac/a/m)



