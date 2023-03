Paris (www.aktiencheck.de) - Silber korrigierte in den vergangenen Wochen einen starken Anstieg aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei hätten sich die Notierungen nach dem Scheitern am langfristigen Abwärtstrend bis zum mittelfristigen Aufwärtstrend zurückbewegt. Dieser habe an den Vortagen wieder klar nach oben geführt.Der dynamische Anstieg nach der Bestätigung des Aufwärtstrends führe an die bei 22,77 USD liegende Hürde heran. Hier bestehe die Möglichkeit eines Rücksetzers. Erst unterhalb der 20,00 USD, bei einem Bruch des Aufwärtstrends, werde das Chartbild jedoch wieder bärischer. Schaffe Silber auch den Anstieg über 22,77 USD, könnte ein weiterer Test des langfristigen Abwärtstrends anstehen. (21.03.2023/ac/a/m)