Das Problem vieler Silber-Produzenten: Bei einem Preis von 20 bis 22 Dollar seien die Margen spärlich, viele hätten im zu Ende gehenden Jahr sogar roten Zahlen geschrieben. Der Inflationsdruck habe für steigende Kosten gesorgt und im Gegenzug habe der Silberpreis sogar weite Strecken des zweiten Halbjahres unter der Marke von 20 Dollar notiert. Ein Ausbruch in Richtung 30 oder sogar 40 Dollar je Unze Silber würde die Margen und damit auch die Gewinne der Silber-Produzenten explodieren lassen. Habe Avi Gilburt also Recht mit seiner Prognose bezüglich Silber, dann könnte 2023 das Jahr der Silber-Produzenten werden.



Ein Anstieg auf 50 Dollar in den kommenden Monaten wäre durchaus nachvollziehbar. Viele Rohstoffe hätten in den vergangenen zwei Jahren neue Allzeithochs erreicht. Nur Silber hinke dieser Bewegung noch hinterher. Das Allzeithoch liege genau bei diesen 50 Dollar, die Avi Gilburt prognostiziere. Nun hätte 2022 durchaus das Potenzial gehabt, Silber noch oben zu hieven.



Silber reagiere sehr sensibel auf eine steigende Inflation. Nur hätten die hohen Zinsschritte der US-Notenbank dafür gesorgt, dass der aufkommende Aufwärtstrend von Silber im Keim erstickt worden sei. Die Rezessionsängste hätten die Runde gemacht. Und das Silber zur Hälfte Industriemetall sei, hätten die Anleger eine nachlassende Nachfrage gefürchtet. Das Blatt sollte sich aber mit den kleineren Zinsschritten seitens der FED und der Aussicht auf wieder fallende Zinsen Ende 2023 wieder wenden.



Insgesamt sind dies gute Aussichten für die Edelmetallaktien im Allgemeinen und die Silberaktien im Besonderen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (29.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Kursziel von Chart-Guru Avi Gilburt lässt aufhorchen: Auf 50 Dollar soll der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) steigen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Für die nächsten 12 bis 18 Monate sehe Gilburt eine Verdopplung auf den Silberpreis zukommen. Die Outperformance, die Silber gegenüber Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den vergangenen Wochen an den Tag gelegt habe, solle weitergehen. Für die Silberminen wäre das ein Segen.