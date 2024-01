Paris (www.aktiencheck.de) - Silber schiebt sich bereits seit einigen Monaten in der Summe seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei es zuletzt zu einer Stabilisierung oberhalb der bei 22,10 USD liegenden Unterstützung gekommen. Der Aufwärtstrend der Vorwochen sei in diesem Zuge durchbrochen worden.Innerhalb der Abwärtsbewegung seit Dezember seien weitere Abgaben bis in den Bereich 22,10 USD jederzeit möglich. Davon ausgehend biete sich die Chance einer direkten Gegenbewegung. Sollte Silber jedoch unter dieses Niveau sowie den Aufwärtstrend bei 21,70 USD rutschen, sei eine stärkere Ausdehnung der Abwärtsbewegung bis 20,69 USD und später 19,90 USD möglich. Alternativ würde sich das Chartbild oberhalb der 23,77 USD schnell aufhellen. (16.01.2024/ac/a/m)