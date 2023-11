Paris (www.aktiencheck.de) - Silber erholte sich in den vergangenen Wochen stark und konnte die Unterstützung bei 22,10 USD zurückerobern, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem ersten Scheitern an der Hürde bei 23,77 USD komme es zu einer Seitwärtsbewegung, welche weiter vom gebrochenen längerfristigen Aufwärtstrend wegführe.Silber besitze die Chance, die Erholung deutlich auszudehnen und eine bullische Trendwende einzuleiten, wenn es gelinge, die Hürde bei 23,77 USD zu durchbrechen. In diesem Fall seien Kursgewinne bis 25,26 USD und später 26,21 USD möglich. Unterhalb der 22,10 USD könnte sich die gesamte Erholung bärischer Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend darstellen und eine größere Abwärtswelle einleiten. (07.11.2023/ac/a/m)