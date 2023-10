Paris (www.aktiencheck.de) - Silber konnte sich in den vergangenen Wochen stark erholen und die Unterstützung bei 22,10 USD zurückerobern, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem ersten Scheitern an der Hürde bei 23,77 USD sei es nochmals zu einem Rücklauf in Richtung der 22,10 USD gekommen, bevor sich die Bullen an den Vortagen hätten durchsetzen können.Es habe sich bei Silber somit die Chance einer Bodenbildung entwickelt. Wenn es gelinge, die 23,77 USD zu durchbrechen, könnten sich die Notierungen auch klar aus dem Abwärtstrend bewegen. Neben den 25,26 USD würden dann auch 26,21 USD ins Blickfeld rücken. Alternativ würden unterhalb der 22,10 USD wieder Abgaben bis 20,69 USD drohen. (31.10.2023/ac/a/m)