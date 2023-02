Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis war ab Oktober in einer steilen Aufwärtstrendphase bis an den Widerstand bei 24,53 USD gestiegen und hatte unter der Marke einen mehrwöchigen Seitwärtskorridor etabliert, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Doch statt diesen in Richtung 26,00 USD aufzuhebeln, sei Anfang Februar die Unterseite der Range durch eine massive Verkaufswelle unterschritten worden. In Folge dieses Verkaufssignals sei Silber zuletzt auch unter den Support bei 22,23 USD eingebrochen und steuere jetzt auf die zentrale Unterstützung bei 21,40 USD zu.Weiterhin könnte der Abverkauf trotz aller Härte noch im Bereich von 21,40 USD enden und dort ein dynamischer, bullischer Konter starten. Die Chancen für einen steilen Anstieg über 22,50 USD in Richtung 23,10 und 23,25 USD schwinden allerdings von Tag zu Tag. Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen ungebremst unter 21,20 - 21,40 USD abverkauft werden, dürfte sich der kurzfristige Abwärtstrend direkt auch bis 20,43 USD ausweiten. Auf diesem Niveau sollte allerdings eine mehrtägige Erholung starten. Darunter könnte bereits ein crashartiger Einbruch auf 19,40 USD folgen. (14.02.2023/ac/a/m)