Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein Blick auf die technische Situation des Silberpreises zeigt, dass die jüngste Abwärtskorrektur des Edelmetalls an der wichtigen Unterstützungszone gestoppt wurde, so die Experten von XTB.Die grüne Zone im Chart sei mit der unteren Grenze der 1:1-Struktur und dem 50% Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung, die im Oktober 2022 begonnen habe, markiert. Nach der Overbalance-Methode signalisiere ein Abprallen von der 1:1-Marktgeometrie, dass die mittelfristige Stimmung weiterhin bullisch sei. Darüber hinaus sei eine bullische Hammerkerze auf dem Chart zu sehen. In Anbetracht dessen könnte der Preis von den aktuellen Niveaus aus weiter steigen. Potenzielle Ziele lägen bei 23,30 Dollar und 24,50 Dollar. Eine Unterstützung sei bei 20,50 Dollar zu finden. (21.02.2023/ac/a/m)