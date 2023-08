Paris (www.aktiencheck.de) - Bereits im April war Silber über die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 24,00 USD ausgebrochen und nach diesem Kaufsignal an den zentralen Widerstand bei 26,19 USD gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dort sei der Kurs allerdings im Mai nach unten abgeprallt und sei erst am Support bei 22,23 USD gestoppt worden. Im Anschluss sei zwar eine steile Erholung gestartet, die ausgehend von 25,25 USD jedoch wieder von der Verkäuferseite gekontert worden sei. Gestern habe Silber mit dem Bruch der Unterstützung bei 23,29 USD ein weiteres bärisches Signal ausgebildet.Der Abverkauf der letzten Tage treffe jetzt auf ein Unterstützungscluster im Bereich von 23,00 USD, an dem es durchaus zu einer kurzen Erholung bis 23,60 USD kommen könne. Diese würde am kurzfristigen Abwärtstrend aber wenig ändern und wäre erst bei Kursen über 24,03 USD wieder bullisch zu werten. Sollte Silber den Trend fortsetzen und auch unter 22,80 USD einbrechen, wäre dagegen mit einem Abverkauf an die zentrale Haltemarke bei 22,23 USD zu rechnen. Dort könnten die Bullen wieder aktiv werden und einen Bodenbildungsversuch starten. Darunter drohe allerdings bereits ein Kursrutsch bis 21,40 USD. (08.08.2023/ac/a/m)