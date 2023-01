"Wenn man einem Generalisten sagen würde, dass Gold in drei Monaten um mehr als 300 Dollar gestiegen ist, würden die meisten einen Silberpreis von 30 Dollar erwarten. Aber vielleicht ist es nicht das, was mit Silber falsch ist, sondern eher das, was mit Gold richtig ist", habe sie in ihrer Notiz geschrieben.



Shiels habe angemerkt, dass die anhaltende Inflationsgefahr, die anhaltende Volatilität auf dem Kryptomarkt und die geopolitische Unsicherheit, einschließlich der neuen Debatte im US-Kongress über die Schuldenobergrenze und einen möglichen Zahlungsausfall, allesamt spezifische unterstützende Faktoren für Gold seien. Was die weitere Entwicklung des Goldpreises angehe, so habe Shiels gesagt, dass das Edelmetall immer noch Raum nach oben habe. Sie habe hinzugefügt, dass dies die ruhigste Bullenmarktrally sei, die der Markt seit langem gesehen habe.



"Es gibt viele, die von einer Übertreibung des Goldpreises sprechen, und auf der kurzfristigen technischen Ebene ist er eindeutig überkauft; aber erstens ist diese Ansicht Konsens, und zweitens kann es sein, dass er, wie in stetigen Bullenmärkten, nicht nach unten korrigieren muss, um die überkauften Bedingungen abzuarbeiten, sondern sich nur konsolidieren muss, bevor er wieder anläuft", habe sie geschrieben.



Eigentlich sollte die nächste FED-Sitzung ein Non-Event sein. "Wen kümmert es schon, ob es im März eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte gibt oder nicht, wenn Gold im Jahr 2022 viermal eine Anhebung um 75 Basispunkte überstanden hat", habe sie gesagt. Aber es liege in der DNA von Gold, sich über die meisten FOMCs Sorgen zu machen. "Die Chance liegt nicht in einer Goldkorrektur, sondern darin, dass Silber und Platin aufholen", habe sie gesagt.



Auch wenn Silber Ende vergangenen Jahres besser performt habe als Gold, habe sich der Aufschwung zuletzt deutlich abgekühlt. Aber auch DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass Silber im laufenden Jahr seine Aufholjagd fortsetzen sollte. (27.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Obwohl der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den vergangenen neue zyklische Hochs erreicht hat, tritt der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) nach der Rally etwas auf der Stelle, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Übergeordnet liege Silber weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch bei rund 50 Dollar. Eine Diskrepanz, der sich Nicky Shiels, Strategie-Leiterin bei MKS PAMP, angenommen habe.In ihrem jüngsten Bericht beschreibe Nicky Shiels die Stimmung auf dem Edelmetallmarkt als primär goldorientiert. Der starke Start von Gold in das Jahr 2023 habe dazu geführt, dass die Gold-Silber-Ratio ihr jüngstes Ein-Jahres-Tiefs hinter sich gelassen habe und derzeit wieder bei über 80 Punkten notiere. Es würden nun mehr als achtzig Unzen Silber benötigt, um eine Unze Gold zu erhalten. Der historische Durchschnitt für das Verhältnis liege bei etwa 60.