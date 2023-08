Die COT-Daten hätten es signalisiert. Silber sei bereit für eine kräftige Gegenbewegung. Die großen Spekulanten, also die Hedge-Fonds, hätten zuletzt das Handtuch geworfen. Die Netto-Longposition habe sich auf nur noch 7.861 Kontrakte reduziert. Eine solche Kapitulation sehe man häufig vor größeren Aufwärtsbewegungen. Die Commercials, also die kommerziellen Händler, hätten ihre Netto-Shortposition per Dienstag vergangener Woche ebenfalls reduziert und seien nur noch mit 23.264 Kontrakten netto short auf den Silberpreis gewesen. Auch das habe die These einer deutlichen Gegenbewegung gestützt, wenngleich diese Position durch noch etwas tiefer hätte fallen könnten.



In den vergangenen Tagen habe Silber dann zu einer deutlichen Gegenbewegung angesetzt. Unterstützung sei dabei vom US-Anleihemarkt gekommen. Dort seien die Renditen der Staatsanleihen gestern deutlich gefallen. Sicherlich habe dies auch mit dem Treffen in Jackson Hole zu tun. Einige Anleger seien wohl auf Nummer sicher gegangen. Sollte FED-Chef Powell tatsächlich ein Ende der Zinsanhebungen ankündigen, dann könnte dies den Anleihen Auftrieb geben.



Auch wenn sich aktuell alles sehr gut anfühle bei Silber, sollten Anleger nicht euphorisch werden. Noch hätten die Bullen nichts gewonnen. Und die Art und Weise der Bewegung könne durchaus auch eine Bärenmarkt-Rally sein. Viel werde darauf ankommen, welche Bemerkungen von dem Notenbanktreffen kämen. Sollte der Tenor sein, dass die Zinsanhebungsphase vorüber sei, dann sollte es Silber allerdings möglich sein, Richtung 26 USD zu steigen. (24.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis habe das getan, was die COT-Daten signalisiert hätten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er sei in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen und an einen altbekannten Widerstandsbereich herangelaufen. Jetzt müssten die Bullen zeigen, dass sie es ernst meinen würden. Ein Ausbruch über 25,26 USD, dem Juli-Hoch, wäre ein starkes Zeichen.