Paris (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag brach der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) unter die Unterseite der Seitwärtsspanne der letzten Monate ein und generierte damit ein starkes Verkaufssignal, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuvor sei der Kurs des Edelmetalls schon mehrfach an der Hürde bei 24,53 USD gescheitert und letztlich nach unten abgeprallt. Dem steilen Einbruch am Freitag sei gestern auch der Rutsch unter das frühere Zwischenhoch bei 22,23 USD gefolgt, der als Bestätigung des Abverkaufs zu sehen sei. Damit habe Silber eine Trendwendeformation in Form eines bärischen Mehrfachhochs aktiviert.



Doch trotz aller potenziellen Verluste, die jetzt auf Silber zukommen dürften, bestehe immer noch die Chance, dass eine finale Aufwärtsbewegung die Bullen kurz verunsichern könnte. Dafür müsste der Wert jetzt aber schon bei 21,20 bis 21,40 USD wieder nach Norden drehen und insbesondere die Hürden bei 23,10 und 23,26 USD durchbrechen. In diesem Fall könnte sogar ein Anstieg auf ein neues Verlaufshoch folgen. Bleibe Silber aber wie zu erwarten unter 23,26 USD, dürfte unterhalb von 21,40 USD eine Beschleunigung des Einbruchs eintreten und bis 20,43 USD führen. Komme es dort zu keiner Erholung, stünde schon ein Abverkauf bis 19,62 USD an. (07.02.2023/ac/a/m)

