Paris (www.aktiencheck.de) - Silber rutschte in den vergangenen Wochen aus einer kleinen bärischen Flaggenformation nach unten heraus und fiel dabei auch unter die 22,77 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten sich jedoch ausgehend von 22,10 USD stabilisieren und zuletzt moderat erholen können.Die Erholung verlaufe wieder in Form einer bärischen Flagge. Rutsche der Kursverlauf daraus trendbestätigend nach unten heraus, unter 22,70 USD, drohe ein Folgeverkaufssignal in Richtung 22,10 USD. Auch 21,30 USD könnten in diesem Fall erreichbar werden. Derzeit sei Silber dabei, den Abwärtstrend der Vorwochen leicht zu überwinden. Setze sich dies nachhaltig fort, oberhalb der 23,50 USD, öffne sich der Weg wieder in Richtung 24,53 USD. (11.07.2023/ac/a/m)