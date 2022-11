Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen auf hohem Niveau seitwärts und ist dabei, den Anstieg von Anfang November zu konsolidieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen würden sich dabei auf der bei 20,84 USD liegenden Unterstützung halten.



Ausgehend von 20,84 USD sei eine Ausdehnung der Rally jederzeit möglich. Schaffe es Silber dabei über die 22,51 USD hinaus, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 23,99 USD auch kurzfristig drin. Zunächst könnte die Seitwärtsphase aber noch anhalten. Abgaben unter 20,00 USD dürften das Chartbild eintrüben, was aber abzuwarten bleibe. (29.11.2022/ac/a/m)

