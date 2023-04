Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber wird seit Mitte März in einer aufwärts gerichteten Handelsspanne gehandelt, so die Experten von XTB.



Der Preis sei kürzlich zurückgegangen und hat die Unterstützungszone im Bereich von 23,55 Dollar getestet, wo sich auch die untere Begrenzung der Handelsspanne befinde. Die Bullen hätten diesen Bereich verteidigt und eine Erholung eingeleitet. Der Anstieg habe sich zwar verlangsamt, als er im H1 auf den SMA50 getroffen sei, aber da es während des Aufwärtsimpulses zahlreiche Fehlausbrüche an diesem gleitenden Durchschnitt gegeben habe, würden die Experten von XTB die Chance sehen, dass er wieder aufgenommen werde und sich in Richtung des oberen Teils des Kanals ausdehne. Das fundamentale Bild sehe ebenfalls positiv aus, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der FED um 25 Basispunkte im Mai bei nur 60% liege und später eine Pause eingelegt werde. Potenzielle Ziele lägen bei 24,10 und 24,50 Dollar. (03.04.2023/ac/a/m)

