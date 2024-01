Paris (www.aktiencheck.de) - Silber bewegte sich in den vergangenen Monaten seitwärts in eine symmetrische Dreiecksformation hinein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Zuletzt seien die Notierungen innerhalb der Dreiecksspitze wieder zurückgefallen und würden den mittelfristigen Aufwärtstrend testen.Werde der Aufwärtstrend deutlicher nach unten durchbrochen, unterhalb der 22,50 USD, seien Abgaben in Richtung des langfristigen Aufwärtstrends bei 21,60 USD möglich. Die Auflösung des Dreiecks könnte Silber aber auch bis 20,69 USD führen. Alternativ biete sich oberhalb der 23,80 USD die Chance eines neuen Kaufsignals in Richtung 25,26 USD. (09.01.2024/ac/a/m)