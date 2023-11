Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im bisherigen Jahresverlauf pendelt der Silberpreis in engen Grenzen zwischen 20 USD auf der Unter- und gut 26 USD auf der Oberseite seitwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Geduld von Anlegerinnen und Anlegern werde also auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Übergeordnet verschlimmere sich die Situation sogar noch. So trete das Edelmetall seit mehr als drei Jahren auf der Stelle, während es unter dem Strich sogar auf dem Niveau des Jahres 2010 notiere. Eine derart bewegungsarme Phase habe in der Vergangenheit oftmals den Grundstein für den nächsten Trendimpuls gelegt. Charttechnisch sei es im Oktober zu einem lehrbuchmäßigen Test der langfristigen 200-Monats-Linie (akt. bei 20,39 USD) gekommen, ehe die anschließende Erholung das Edelmetall wieder über die Widerstände in Form der Ichimoku-Wolke, eines weiteren Ichimoku-Widerstandes (22,24 USD) sowie der oberen Begrenzung einer vermeintlichen Flaggenkorrektur (akt. bei 22,63 USD) gehievt habe. Nachhaltig neues Aufwärtsmomentum dürfte aber vor allem ein Anstieg über die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 26 USD auslösen. Das Entladen der aufgestauten Bewegungsdynamik sollte im Erfolgsfall schnell die Mehrjahreshochs bei 30 USD wieder in den Mittelpunkt rücken. (22.11.2023/ac/a/m)