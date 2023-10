Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis setzte seine Erholung im Montagshandel fort, kam aber nicht über den Fibonacci-Widerstand bei 21,87 USD hinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Neben dieser Hürde warte gestaffelt nun eine ganze Ansammlung an Barrieren und stelle sich den Käufern in den Weg.Neben dem 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 21,87 USD sei dies die Zone zwischen 22,10 und 22,28 USD. Ein weiteres Fibonacci-Retracement notiere bei 22,59 USD. Erst darüber besitze Silber eine deutlichere Erholungschance in Richtung 23,77 USD. Unterhalb der beschriebenen Marken sei das Verkaufssignal von Anfang Oktober aber intakt. Unter 20,69 USD wäre der Abwärtstrend bestätigt und Silber könnte bis auf 19,90 USD fallen. (10.10.2023/ac/a/m)