Paris (www.aktiencheck.de) - Silber fiel in den vergangenen Wochen aus einem Doppeltop nach unten heraus und rutschte bis zur Unterstützung bei 22,77 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten sich davon ausgehend an den Vortagen moderat erholen können.Die angelaufene Gegenbewegung könnte sich noch bis in den Bereich der 24,53 USD ausdehnen, schwäche sich jedoch bereits ab. Zunächst müsse einkalkuliert werden, dass es sich bei der Erholung nur um eine kleine bärische Flaggenformation handle, welche bald wieder bis 22,77 USD führe. Darunter würden weitere Abgaben bis 22,00 USD drohen. Erst oberhalb der 24,53 USD helle sich das Chartbild auf. (06.06.2023/ac/a/m)