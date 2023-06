Paris (www.aktiencheck.de) - Silber bildete in den vergangenen Wochen im Zuge einer Erholung bis zur Hürde bei 24,53 USD eine bärische Flagge aus, welche nach unten trendbestätigend an den Vortagen verlassen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dies bestätige ebenso das mit dem Rutsch unter 24,53 USD ausgelöste Doppeltop.Weitere Abgaben seien bei Silber innerhalb des aktiven mehrwöchigen Abwärtstrends möglich. Spielraum biete sich bis zum Aufwärtstrend bei derzeit 21,40 USD. Die an den Vortagen eingeleitete Erholung könnte zunächst noch bis 23,70 USD führen, hier dürfte der Abwärtstrend aber wieder belasten. Erst oberhalb der 24,53 USD werde das Chartbild nachhaltig bullischer. (27.06.2023/ac/a/m)