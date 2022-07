Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich ausgehen von 20,45 USD in den vergangenen Wochen fangen und leicht erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Stabilisierung habe sich jedoch nur als bärische Flagge dargestellt, welche nach unten trendbestätigend verlassen worden sei.



Die angelaufene Abwärtswelle werde nach einem Test der 19,65 USD aktuell leicht unterbrochen. Weitere Abgaben in Richtung der 18,95 USD seien bereits nach einer Gegenbewegung in Richtung der 20,45 USD möglich. Schaffe es Silber hingehen über den bei 21,00 USD derzeit verlaufenden Abwärtstrend, könnte eine stärkere Erholung starten. (05.07.2022/ac/a/m)



