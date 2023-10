Paris (www.aktiencheck.de) - Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst oberhalb des mittelfristigen Aufwärtstrends nochmals nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.An den Vortagen sei es jedoch neben dem Trendbruch auch zum Rücklauf unter 22,10 USD gekommen, was einen starken Kursrutsch eingeleitet habe.Weitere Abgaben seien bei Silber in Richtung der 19,90 USD angesichts des aufkommenden Abwärtsmomentums möglich. Zunächst eröffne sich aber die Chance auf einen Pullback. Dabei dürften die 22,10 USD eine wichtige Hürde darstellen, an welcher die Bären im Vorteil seien. Erst eine klare Rückeroberung dieser Unterstützung helle das Chartbild wieder auf. (03.10.2023/ac/a/m)