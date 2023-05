Paris (www.aktiencheck.de) - Silber bewegte sich in den Vorwochen an die 26,21 USD mehrfach heran, konnte diese Hürde aber nicht überwinden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Mit dem anschließenden Rutsch unter 24,53 USD sei ein Doppeltop ausgelöst worden, welches weiter Wirkung zeige.Weitere Abgaben seien bei Silber möglich, nachdem ein Doppeltop ausgelöst worden sei. Ein Rückfall in Richtung der 22,77 USD, darunter bis 21,23 USD, könnte folgen. Eine Bodenbildung bleibe in diesem Fall abzuwarten. Sollte Silber die 24,53 USD schnell zurückerobern, könnte sich das Chartbild nochmals aufhellen, was einen Anstieg bis 26,21 USD nach sich ziehen dürfte. (23.05.2023/ac/a/m)