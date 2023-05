Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis hat sich zuletzt über der Marke von 25 USD etabliert und attackiert nun sogar das 26er-Level - beides charttechnisch bedeutende Niveaus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch der Reihe nach: Unter dem Strich verfestige sich damit die "bullishe" Auflösung der seit Februar 2021 bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 24,03 USD). Bei 26 USD habe das Edelmetall in den letzten Jahren immer wieder wichtige Hochs ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund würde ein Sprung über diese Hürde die Aufwärtstendenz der letzten Monate im Allgemeinen und das diskutierte Flaggenmuster im Speziellen untermauern. Rein rechnerisch halte die trendbestätigende Formation sogar ein langfristiges Kursziel von rund 36 USD bereit. Auf dem Weg in diese Region würden die Mehrjahreshochs vom August 2020 und vom Februar 2021 bei 30 USD ein extrem wichtiges und markantes Etappenziel definieren. Um die aktuelle Ausbruchssituation nicht zu gefährden, sollte der Silberpreis in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Hochs vom Jahresbeginn bei gut 24 USD bzw. unter die obere Flaggenbegrenzung zurückfallen. (05.05.2023/ac/a/m)