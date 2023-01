SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

262,00 CHF +1,71% (26.01.2023, 12:17)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (26.01.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sika: Die klare Nummer eins - AktienanalyseUngelöste Nachfolgeregelungen, strukturelle Herausforderungen wie etwa der Fachkräftemangel, die zunehmende Digitalisierung, sowie sich verändernde Kundenbedarfe führen zu einer deutlichen Konsolidierung der Bauindustrie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Um diese Entwicklung besser zu verstehen, habe die Unternehmensberatung S&B Strategy untersucht, wie Firmen mit dieser Herausforderung umgehen würden, sprich welche Gesellschaften am besten mit Übernahmen gewachsen seien. Aus mehr als 29.000 mittleren und großen Transaktionen im DACH-Raum der vergangenen zehn Jahre seien mehr als 500 baurelevante Transaktionen analysiert worden.Auf Basis diverser Bewertungskriterien habe S&B Strategy ein Ranking erstellt und jene Bau- und Bauzulieferfirmen identifiziert, die eine hohe M&A-Aktivität und hohes Umsatzwachstum aufweisen würden sowie eine profitable Entwicklung und eine stabile Finanzstruktur zeigen würden: "Es zeigt sich, dass profitables bzw. nachhaltiges Wachstum vor allem eine klare M&A-Strategie erfordert, die auf der Gesamtstrategie des Unternehmens aufbaut, sowie eine geschickte und konsequente Umsetzung, insbesondere in Bezug auf die Integration der akquirierten Unternehmen nach Unterzeichnung des Kaufvertrags", so die Autoren. Spitzenreiter des Rankings sei der Schweizer Bauzulieferer Sika. Satte 42 Akquisitionen habe das Unternehmen von 2012 bis 2021 unternommen. Sika punkte dabei mit einem Umsatzwachstum von mehr als sieben Prozent pro Jahr und einer Verbesserung der EBITDA-Marge um 7,1 Prozentpunkte. "Wenn man sich die Zahlen anschaut, macht das Management von Sika einfach einen Top-Job", so die Autoren. Neben den ansprechenden Zahlen ein weiteres Argument für Long-Engagements. (Ausgabe 03/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:262,10 EUR +2,22% (26.01.2023, 12:32)